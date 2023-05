Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat vineri, 19 mai, ca PNL a propus respectarea protocolului initial, dar PSD insista sa ramana cu Transporturile, iar daca UDMR nu e de acord cu deciziile care se iau, atunci „este decizia domniilor lor" daca vor sa plece de la guvernare. Bode a precizat…

- Maine-poimaine, Tzanca Uraganu’ devine ministru la Interne, iar fratele sau, Miraj, ministru’ la Cultura, face haz de necaz judecatoarea Adriana Stoicescu referindu-se la situația nu prea roz in care se afla Romania. Intr-o postare intitulata „ Gand zglobiu de duminica “, cunoscutul magistrat scrie:…

- „Din pacate pentru fermierii si cetatenii romani, acesta este modul ipocrit in care seful PSD trateaza probleme grave ale Romaniei, doar ca sa nu piarda capital electoral. De fapt, lipsa de solutii reale pentru agricultorii romani isi are originea in numirea domnului Daea la Minister si apoi in incapatanarea…

- Procurorii DNA fac marți dimineața percheziții la sediul Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR) din subordinea Ministerului de Interne. E vorba despre un contract de achiziții din 2020, cannd ministru de Interne era Marcel Vela (PNL). Procurorii ar investiga achiziții de echipamente realizate…

- Pasagerii romani ar avea parte de „umilința” pe aeroportul din Viena, pe motiv ca țara noastra nu face parte din spațiul Schengen. Afirmația vine din partea europarlamentarului Nicu Ștefanuța, care impreuna cu fostul Ministru de Interne, Vasile Blaga, a transmis o cerere directorului aeroportului.

- Șeful statului a subliniat ca in ceea ce privește aderarea la Schengen toata lumea trebuie sa fie implicata, incepand de la președinte, premier, ministru de Interne și ministru de Externe. Totodata, președintele a afirmat ca ar fi nerealista fixarea unui termen pentru aderarea la zona Euro.

- Ca liderii PNL, de vreo doi ani, iși dau picioare-n fund sa faca partidul irelevant cat sa incapa in valiza de calatorie politica a PSD, știam. E și greu sa nu observi, atat la nivel național, cat și la nivel local, atitudinea de rama resemnata a liderilor PNL, concentrați doar pe racaieli personale…

- Marți, 7 martie, mașina conduca de un tanar s-a rasturnat in stanga Nistrului, conform autoritaților autoproclamate. Accidentul s-a intamplat pe traseul Tiraspol-Camenca. La volanul unui vehicul de model Opel se afla un barbat in varsta de 21 de ani, informeaza așa numitul Minister de Interne, scrie…