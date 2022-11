Cine profită de pe urma atentatului de la Istanbul Atentatul de la Istanbul, de zilele trecute, este un atac menit sa loveasca alianța turco-rusa. Pare ciudat, dar sa luam la analiza aspectele. Desigur, turcii au indicat americanii ca principali oragnizatori ai atentatului, ceea ce pare destul de plauzibil in contextul actual. Sa nu uitam ca Turcia are o alianța economica stransa cu Rusia, ca […] Articolul Cine profita de pe urma atentatului de la Istanbul apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Funeraliile unei mame și ale fiicei ucise in explozia de duminica (13 noiembrie) au avut loc la Istanbul, la care au participat rude și oficiali turci. Explozia a ucis șase cetațeni turci, cate doi membri din trei familii, și a facut 81 de raniți. Poliția a reținut 47 de persoane, inclusiv o femeie…

- Forțele de ordine turce au reținut un barbat care ar fi lasat explozibili pe strada pietonala Istiklal din Istanbul. Ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu, a declarat acest lucru, relateaza Anadolu. El a precizat ca ofițerii de la departamentul de poliție din Istanbul l-au reținut pe suspect, iar…

- Dupa parșivenia deja cunoscuta a Olandei, care a jucat doar dupa interesele ei economice meschine, iata ca un alt stat se opune intrarii Romaniei in Spațiul Schengen. Este vorba despre Suedia, careia i-am votat repede-repejor intrarea in NATO, fara a le gasi nod in papura, așa cum a facut-o Turcia.…

- Pentru duminica, 30 octombrie nu era validat niciun transport de cereale ucrainene in Marea Neagra, a anunțat Centrul de coordonare comuna (JCC) insarcinat cu supervizarea acordului internațional cerealier semnat la 22 iulie, la Istanbul, de ONU, Rusia și Turcia. Rusia a suspendat sambata participarea…

- Mama și tata au murit dramuindu-și fiecare leuț pentru intreținere, medicamente și mancare. Sora-mea din Italia le-a asigurat, mai puțin impreuna cu mine truditor in Romania, un confort al vieții peste ce indurau mulți dintre vecinii lor pensionari, care n-aveu copiii plecați la munca in strainatate.…

- Mama și tata au murit dramuindu-și fiecare leuț pentru intreținere, medicamente și mancare. Sora-mea din Italia le-a asigurat, mai puțin impreuna cu mine truditor in Romania, un confort al vieții peste ce indurau mulți dintre vecinii lor pensionari, care n-aveu copiii plecați la munca in strainatate.…

- 12 oferte au fost depuse pentru cele 3 loturi ale Autostrazii Focșani-Bacau (95,9 km), a anunțat ministrul Sorin Grindeanu. Pentru lotul 1 (Focșani-Domnești Targ)- in lungime de 35,6 km și cu o valoare estimata de 2,98 miliarde de lei (fara TVA)- au depus oferte 4 Asocieri de constructori din Romania…

- Liderul PAS, Igor Grosu, a acuzat-o pe Guvernatoarea Gagauziei de inconsecvența politica și oficialul „prefera sa interacționeze” cu altfel de politicieni. „Interesul poarta fesul, dar atat Ankara, cat și Bucureștiul, și ambasadorii sunt oameni foarte inteligenți și pot face concluzii”, a declarat președintele…