Victoria lui FC Argeș pe terenul Farului, scor 1-0, a complicat și mai mult calculele pentru calificarea in play-off. Cu 3 runde, așadar 9 puncte puse in joc, inainte de finalul sezonului regular, locurile 3-8 sunt implicate in hora pentru accederea in primele 6 poziții. Calcule pentru batalia la play-off FC Voluntari (locul 3, 46p) mai are de jucat cu FC Argeș (d), CFR Cluj (a) și FCSB (d). ...