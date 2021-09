Cine primește bani prin Legea consumatorului vulnerabil. Ce sume se vor da Legea privind consumatorul vulnerabil de energie a fost adoptata marti de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Prevederile sale ar urma sa se aplice de la 1 noiembrie. Potrivit legii, masurile de protectie sociala financiare constau in acordarea de ajutoare destinate asigurarii nevoilor energetice minimale si sunt: a) ajutor pentru incalzirea locuintei; b) ajutor pentru consumul de energie destinat acoperirii unei parti din consumul energetic al gospodariei pe tot parcursul anului; c) ajutor pentru achizitionarea, in cadrul unei locuinte, de echipamente eficiente din punct de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, proiectul legii consumatorului vulnerabil, stabilind ca aceasta va fi aplicata incepand cu 1 noiembrie 2021. S-au inregistrat 281 voturi pentru, niciun vot contra si o abtinere. Proiectul are ca obiect de reglementare stabilirea criteriilor…

- Vesti bune pentru milioane de romani. Legea consumatorului vulnerabil a fost adoptata marți de Camera Deputatilor. Legea, care a primit 281 voturi pentru, o abtinere si niciun vot contra va merge acum la...

- Deputatii au adoptat, in sedinta de marti, PL-x 210/2021, Proiectul de Lege privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie. Legea a fost adoptata cu 281 de voturi ”pentru” si o abtinere. Potrivit legii, ”consumator vulnerabil de energie, denumit in continuare…

- Comisia pentru Munca si Protectie Sociala, Comisia pentru Industrii si Servicii si Comisia pentru Politica Economica Reforma si Privatizare au emis, marti, in ceea ce priveste Legea consumatorului vulnerabil. ”In urma dezbaterilor si a opiniilor exprimate, membrii celor trei comisii au hotarat,…

- „Legea consumatorului de energie vulnerabil este o urgenta si voi depune toate eforturile pentru ca ea sa fie discutata in prima sedinta a comisiei de industrii. Este o nevoie presanta si am spus-o inca de anul trecut, cand a fost facuta prima liberalizare a pietei gazelor naturale, adica la 1 iulie…

- Premierul Florin Cîțu a lansat marți un nou atac la adresa lui Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților și contracandidatul sau în cursa pentru șefia PNL, de aceasta data pentru întârzierea adoptarii în Parlament a legii consumatorului vulnerabil la energie și gaze.…

- Creșterea alocațiilor pentru copii care ar fi trebuit sa aiba loc pe 1 iulie, potrivit calendarului agreat de Guvernul Orban anul trecut, va fi amanata pentru 1 ianuarie 2022. Mai exact, alocațiile ar crește de la 214 lei in prezent la 242 de lei pentru copiii cu varste intre 2 ani și 18 ani și de la…

- Comisia pentru munca a Camerei a adoptat marti un raport favorabil pe proiectul de lege de aprobare a ordonantei de urgenta 123/2020 privind alocatiile de stat pentru copii, in forma venita de la Senat. Astfel, alocatiile vor fi majorate de la 1 ianuarie 2022 cu rata inflatiei. Initiativa legislativa…