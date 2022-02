Stiri pe aceeasi tema

- Filmarile pentru „Chefi la cuțite” sezonul 11 sunt in toi, iar de data asta, show-ul vine cu schimbari. Una dintre ele, este ca Gina Gpistol s-a intors pe platourile de filmare, la un an de cand a nascut-o pe Josephine.Gina Pistol revine in sezonul 11 de la „Chefi la cuțite”, dupa o pauza de un an,…

- A inceput numaratoarea inversa pana la debutul emisiunii „Chefi fara limite”, un fel de „Chefi la cutite”, filmata in Grecia si prezentata de alta diva, nu de Gina Pistol, ci de Irina Fodor. Luni, 21 februarie, de la ora 20.30, va incepe emisiunea cu cei 18 concurenti, la Antena 1.

- Chiar daca a devenit mama unei fetițe, Gina Pistol se va intoarce pe micul ecran mai devreme de cei doi ani, prevazuți in concediul de maternitate. Iubita lui Smiley a marturisit pentru impact.ro ca inlocuirea sa cu Irina Fodor a fost doar pentru sezonul filmat in Grecia, dat fiind faptul ca ea nu a…

- Noua emisiune Chefi fara limite - aventura la superlativ, incepe in luna februarie la Antena 1. Cine va prezenta show-ul gastronimic ce ii va aduce in prim plan pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Irina Fodor a fost inlocuitoarea Ginei Pistol pentru doua dintre cele mai urmarite producții de la Antena 1: „Asia Express” și „Chefi la Cuțite”. Dar buzoianca este mult mai puțin populara fața de Gina Pistol. Irina are 264.000 urmaritori pe Instagram, in timp ce rivala ei are 1,4 milioane și enorm…

- Gina Pistol se imparte intre viața personala și cea profesionala. Are o relație cu Smiley, alaturi de care are o fetița, pe Josephine, dar se concentreaza și la cariera ei. Acum, prezentatoarea a vorbit despre revenirea ei la „Asia Express”, dupa un sezon in care a lipsit.Gina Pistol este una dintre…

- Antena 1 a difuzat o editie special de „Chefi la cutite” la care au participat fostii concurenti de la Asia Express, iar la final a castigat Chef Patrizia Paglieri si Chef Florin Dumitrescu. Premiul de 5.000 de euro castigat de Patrizia a fost donat unei tinere passionate de bucatarie si gastronomie.

- In aceasta seara a avut loc marea finala a concursului culinar „Chefi la cuțite” de la Antena 1, ediție speciala la care au participat foștii concurenți de la Asia Express. Ediția a fost presarata cu multa emoție, iar tensiunea a crescut alarmant atunci cand prezentatoarea emisiunii, Gina Pistol, a…