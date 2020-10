Colegiul National „Fratii Buzesti” din Craiova are directori noi numiti, ieri, in Consiliul de Administratie al Inspectoratului Scolar Judetean Dolj. Numirile au fost facute in contextul in care managerul Carmen Lucia Stefanescu si-a dat demisia din functia pe care a ocupat-o prin concurs. De asemenea, o numire a fost facuta si pentru ocuparea unei functii de director adjunct de la Colegiul National „Carol I” din Craiova. Unitatea scolara cu cele mai bune rezultate la nivel local, care a intrat in top trei la nivel national, Colegiul National „Fratii Buzesti” din Craiova isi schimba conducerea.…