Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul care instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție și modul in care se desfașoara triajul epidemiologic, la accesul in incinte, a fost publicat, vineri seara, in Monitorul Oficial, noile reguli intrand astfel in vigoare.

- Purtarea maștilor de protecție devine obligatorie de vineri și in județul Prahova, care devine al noualea in care se instituie aceasta obligativitate. Decizia a fost luata, marți, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Prahova, anunța MEDIAFAX.CJSU Prahova a aprobat, marți,…