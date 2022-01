Stiri pe aceeasi tema

- Explicația specialistului este ca la acest nivel de varsta e greu sa impui purtarea maștii sau respectarea stricta a normelor de distanțare și igiena, potrivit news.ro.Dr. Oana Nicolescu a declarat ca in ultimele 24 de ore au fost peste 4000 de apeluri la numarul pus la dispozitie de DSP, dintre care…

- Ministerul Sanatatii anunta vineri ca 136 de centre de evaluare COVID-19 sunt operationale. De asemenea, Ministerul prezinta si harta interactiva a centrelor de evaluare. Ministerul Sanatatii a anuntat in urma cu o saptamana ca serviciile acordate in centrele de evaluare ambulatorie…

- „Sunt in toate județele țarii. Sunt peste 230 de astfel de centre. Pana azi s-au semnat contracte cu 173 dintre cele 230 – contracte intre casele județene și aceste centre – pentru pachetul de servicii pe care pot sa-l ofere. Exista o harta interactiva deja pe site-ul Ministerului Sanatații unde fiecare…

- Condițiile de funcționare pe care trebuie sa le indeplineasca centrele de evaluare ambulatorie COVID-19, conform unui Ordin al Ministerului Sanatații publicat in Monitorul Oficial, sunt urmatoarele:a) Centrele de evaluare sunt structuri funcționale organizate in unitați sanitare cu paturi in care se…

- Invitata la emisiunea Medicina pe limba ta, dr neurolog Gabriela Deak, directorul medical al Spitalului Județean de Urgența Bistrița-Nasaud a oferit detalii in legatura cu viitoarele centre de evaluare a celor infectați cu Covid. Dr Gabriela Deak a participat recent la o video-conferința cu reprezentanți…

- Pacienții infectați cu SARS-CoV2 ar urma sa fie investigați și sa beneficieze de tratament in centre de evaluare ambulatorie, in incercarea de a se evita supraaglomerarea spitalelor, in valul 5. Ministerul Sanatații intenționeaza sa puna la dispoziție, intr-un timp cat mai scurt, inclusiv o harta interactiva…

- Bolnavii infectati cu Covid NU vor avea nevoie de bilet de trimitere pentru a merge in centrele de evaluare: Vor fi evaluati si tratati gratuit și pacientii asigurati si cei neasigurati Bolnavii infectati cu Covid NU vor avea nevoie de bilet de trimitere pentru a merge in centrele de evaluare: Vor fi…