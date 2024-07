Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, este principala varianta de inlocuire a actualului presedinte Joe Biden daca acesta va decide sa nu continue campania de realegere, au indicat sapte surse din interiorul echipei de campanie a lui Biden, de la Casa Alba si din Comitetul National Democrat…

- Prestația slaba a lui Joe Biden in dezbaterea recenta cu Donald Trump a starnit ingrijorari majore in randul democraților. Cu o varsta inaintata de 81 de ani, Biden a parut incapabil sa faca fața provocarilor, confirmand temerile legate de slabiciunea sa politica și fizica. Acest context a deschis discuții…

