Cine poate fi naș de botez. Ce condiții trebuie îndeplinite Botezul vine și el cu regulile lui. Nu orice persoana poate sa fie naș de botez, deci este bine sa clarificați dinainte aceste aspecte. Cine poate fi naș de botez? Ce condiții trebuie indeplinite. Conform site-ului luminaribotez.ro , nașii de botez ai copilului trebuie sa fie de aceași religie ca și parinții, in cazul de fața ordotox. Cine poate fi naș de botez . Ce condiții trebuie indeplinite Totodata, minorii nu au cum sa fie nași de botez, fiind nevoie de o persoana adulta, majora pentru acest lucru. Nașul nu trebuie sa fie in același timp și parintele copilului botezat. Mai exact, parinții… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

