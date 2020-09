Stiri pe aceeasi tema

- Lege aprobata: maximum 193 lei/zi brut pentru parintii care stau acasa cu copiii, cand au scoala online! Ordonanta de urgenta prin care se acorda zile libere parintilor, pentru supravegherea copiilor atunci cand scoala trece online, in contextul epidemic, a fost aprobata saptamana trecuta,…

