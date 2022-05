Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat miercuri ca in aplicarea masurii privind amanarea ratelor la creditele bancare, criteriul principal de care se va tine cont va fi acela privind cresterea cheltuielilor pe familie sau a costurilor pe companie. El a fost intrebat, intr-o conferinta de presa,…

- Romanii care vor decide sa amane plata ratelor vor plati mai mult, iar dobanzile vor fi mai mari. Este avertismentul specialiștilor in domeniu, dupa creșterea ROBOR. Aceștia spun ca cei care vor cere o amanare vor alimenta și mai mult inflația pentru ca vor folosi acești bani pentru consum. ROBOR creste…

- Coalitia de guvernare a decis lansarea unui nou pachet de masuri sociale si economice de ”Sprijin pentru Romania”, in valoare de 1,1 miliarde euro. Intre masurile agreate se numara amanarea ratelor la banci pentru o perioada de 9 luni. Liderii coalitiei, reuniti, luni, in sedinta, au decis lansarea…

- Dupa o ședința care a durat trei ore, coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR a decis luni, 23 mai, lansarea unui nou pachet de masuri sociale și economice „Sprijin pentru Romania”, in valoare de 1,1 miliarde euro, iar masurile vor fi aplicate de la 1 iulie. Premierul PNL Nicolae Ciuca, președintele PSD…

- Ministrul Finanțelor: Amanarea ratelor la credite ramane in analiza. Bancile sunt deschise la refinantari sau amanari voluntare Masura privind amanarea ratelor la credite ramane in continuare in analiza, dar indemnul meu este sa ne adaptam toti la ceea ce ne ofera piata, deoarece sistemul bancar este…

- Romanii au fost incantați și așteptau cu nerabdare aceasta schimbare, dar Guvernul vine cu o veste proasta! Masura potrivit careia ratele vor fi amanate cu 12 luni a fost respinsa. Promisiunea care a fost facuta pentru oameni, taiata de pe lista. In schimb, persoanele din țara noastra primesc alte ajutoare.

- Coaliția de guvernare ia in calcul amanarea ratelor la banci. Explicațiile lui Marcel Ciolacu Coaliția de guvernare ia in calcul amanarea ratelor la banci. Explicațiile lui Marcel Ciolacu Marcel Ciolacu a declarat faptul ca este analizata o varianta a amanarii ratelor la banci, de catre coaliția de…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca, luni, vor fi anunțate mai multe masuri ale Guvernului. Ciolacu a spus ca se ia in calcul inclusiv amanarea ratelor la banci, existand și un acord in acest sens. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…