- Psihopatul care a incercat sa ucida 45 de oameni, susținand ca așa i-a dictat Dumnezeu, a primit o prelungire a vacanței la balamuc, in pofida faptului ca medicii au incercat sa-l lase liber.

- Iustin Covei, fiul de judecator acuzat ca și-a sechestrat fosta iubita care abia nascuse, apoi a incalcat ordinul de protecție emis de instanța, a primit o prelungire a vacanței, la restaurantul de fițe, cu piscina, deschis la taticul acasa.

- Scandalul dintre jandarmul care i-a dat in judecata pe șefii IJJ Suceava și i-a reclamat la Parchetul Militar, susținand ca ar fi victima unor abuzuri, continua cu „fenomene paranormale”: unul dintre procese a fost trecut la secret, deși reclamantul n-a cerut acest lucru.

- Unul dintre lacheii liderului de sindicat Viorel Șeicaru, Dorin Nine, care a participat la torturarea unor oameni (morți intre timp, din cauze necunoscute - n.r.), s-ar putea alege cu un nou dosar, pentru fals in declarații.

- Procurorii din cadrul Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta au dispus retinerea, pentru 24 de ore, a unui barbat, de aproximativ 40 de ani, in cazul mortii profesoarei Cristina Palu, din Cernavoda. Suspectul a declarat ca a mers in casa victimei pentru a o jefui. "In timpul anchetei, suspectul…

- Polițiștii acuzați de rapirea și torturarea unor tineri - care, recent, au murit, „din cauze necunoscute” - primesc ajutor din partea unor persoane la care nu se așteptau: vedete TV, reprezentanți ai sindicatelor și, culmea, chiar din partea procurorilor și a colegilor din Poliția Capitalei.