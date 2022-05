Stiri pe aceeasi tema

- Agent de poliție Bujoreanu Alexandru-Constantin și agent principal de poliție Dorobanțu Dumitru din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au participat in perioada 29 martie – 01 aprilie 2022 la Etapa finala a Campionatului de Judo al Ministerului Afacerilor Interne. Agent de poliție Bujoreanu…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a menținut, miercuri, decizia instanței de fond și a decis ca Traian Basescu a fost colaborator al Securitații. ”Admite exceptia inadmisibilitatii invocata din oficiu. Respinge, ca fiind inadmisibil, recursul declarat de recurentul Ene Nicanor George, prin…

- Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, a fost colaborator al Securitații, a decis, miercuri, Inalta Curte de Casație și Justiție, care a menținut astfel hotararea instanței de fond. Curtea Suprema a respins miercuri apelul depus de fostul președinte Basescu fața de decizia Curții de Apel București.…

- In Livingston, statul american Louisiana, doi ofițeri de poliție au fost atacați de o veverița agresiva. O camera a surprins incidentul amuzant, iar inregistrarea a fost postata pe pagina de Facebook a instituției. Doi polițiști au dat de un „pasager” nepoftit, in timpul unui control in trafic, cand…

- Verdictul fusese amanat de mai multe ori, iar astazi, Sectia penala a decis reducerea pedepsei initiale aplicate vamesului.Curtea de Apel Constanta a pronuntat astazi o sentinta definitiva in cazul lui Radu Ioan Hristovici, la data presupuselor fapte functionar vamal in cadrul Biroului Vamal de Frontiera…

- Odiseea deciziilor haotice privind conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Craiova ajunge, se pare, la final. Eugen Georgescu, revocat, la finalul anului 2019, din functia ocupata prin concurs pe baza unei demisii in fals, castiga definitiv procesul impotriva Ministerului Sanatatii, dupa…