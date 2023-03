Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe masuri impuse de autoritați in timpul pandemiei de Covid-19 au fost atacate in instanța, ca fiind nelegale și abuzive. Un cadru didactic de la Universitatea de Medicina și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca a dat in judecata UMF și Senatul universitații, pentru impunerea de restricții de…

- In timpul pandemiei de Covid-19, o fotografie realizata in biroul premierului Ludovic Orban a generat un val de furie. Orban și mai mulți liberali sarbatoreau ziua șefului de partid, cu bautura, mancare și fumand trabuc, in timp ce restul oamenilor stateau inchiși in case. Fii la curent cu…

- Fostul fotbalist Alexandru Piturca, fiul lui Victor Piturca, a fost retinut marti de procurorii DNA, pentru 24 de ore, in dosarul privind achizitii ilegale in timpul pandemiei de COVID, au declarat surse judiciare pentru Agerpres . Alexandru Piturca a fost audiat mai multe ore la sediul DNA, dupa care…

Chris Hipkins a depus juramantul in calitate de al 41-lea prim-ministru al Noii Zeelande, transmite BBC.

- In 2020 și 2021, perioada care coincide cu pandemia de Covid-19, ​mortalitatea materna a crescut considerabil in Romania, dupa doi ani de scadere, este semnalul de alarma tras de Organizația „Salvați Copiii” Romania. Mumarul femeilor care au murit in timpul sarcinii sau dupa ce au dat naștere a crescut…

- O decizie privind declararea epidemiei de gripa in Romania este asteptata joi, in conditiile in care ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca este foarte probabil ca bilantul acestei zile sa indice a treia saptamana de crestere consecutiva. Masurile care ar putea fi luate vizeaza unitatile…

- Sute de antreprenori din tara trebuie sa returneze ajutorul de stat acordat in perioada Pandemiei de Covid-19. Doua mii de euro le-a fost dati intreprinderilor mici si mijlocii de Guvern, prin Ministerul Antreprenoriatului. Interesant e ca deciziile de imputare primite acum de IMM-uri contin si penalitati…

- China a anunțat ca va dezactiva aplicația de telefon anti-Covid prin care iși monitoriza cetațenii. Decizia vine ca urmare a recentelor proteste și tensiuni care au erupt in țara in urma masurilor draconice impuse de dictatura chineza, informeaza Digi24. Aplicația, folosita la nivel național vreme de…