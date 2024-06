Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 1 iulie 2024, facturile la energie electrica ale romanilor vor suferi o noua majorare. Aceasta scumpire este cauzata de creșterea cu 40% a tarifului pentru serviciile de sistem, conform estimarilor specialiștilor in energie. Mai precis, tariful va crește de la 9,17 lei la 12,84 lei pe megawatt-ora…

- De la 1 iulie, facturile la energie electrica ale romanilor vor crește din nou. Scumpirea vine in urma creșterii cu 40% a tarifului pentru serviciile de sistem. Potrivit estimarilor specialiștilor in energie, de luna viitoare, tariful pentru serviciile de sistem se vor scumpi cu aproximativ 40%, adica…

- Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta (AEI), a declarat ca intervențiile statului in piața de gaze naturale au dus la creșterea costurilor pentru consumatori. Chisalița subliniaza ca, dupa ce autoritațile au plafonat prețul la gazele naturale incepand cu anul 2023, consumatorii…

- Consumatorii ar putea plati mai puțin pentru facturile la utilitați daca ar folosi electricitate mai mult noaptea și in timpul zilei, cand producția din surse regenerabile este mai mare. Pentru acest lucru este nevoie insa de introducerea prin lege a unor tarife mai mici in aceste intervale, precum…

- Familiile din locuințele sociale, care nu au certitudinea faptului ca vor locui acolo pe o perioada lunga de timp, sunt reticente sa investeasca in creșterea eficienței energetice a gospodariei. Multe familii, pentru a reduce costurile, recurg in continuare la oprirea caldurii și la folosirea economicoasa…

- Guvernul a adoptat joi Ordonanta pentru modificarea si completarea OUG 27/2022 prin care elimina taxa pe soare pentru prosumatori si actualizeaza schema de sprijin pentru... The post PLAFONARE ENERGIE Actualizarea schemei de sprijin pentru consumatorii de energie, aprobata first appeared on Informatia…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a anunțat ca Guvernul a dezbatut o serie de masuri cu caracter social. A facut si un anunț important pentru romanii care iși platesc facturile cu cardurile de energie.

