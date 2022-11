Cine plătește hotărăște. Cine are banii are „adevărul”. Absolut! Minciuna este pentru vanatorii de chilipiruri. Fiecare om are un preț. La ce criza economica traversam oamenii se vand pe tot mai puțin. Incepand cu votul democratic. Cei 1% bogați ai planetei care dețin 46% din resursele lumii cumpara tot mai ieftin guverne, resurse, afaceri mari sau mici. Așa se explica accentuarea dintre extremitațile societații […] The post Cine platește hotaraște. Cine are banii are „adevarul”. Absolut! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

