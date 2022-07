Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis sa lase in urma epoca banilor usori, cand a inceput sa majoreze ratele dobanzilor, pentru a reduce inflatia ridicata, se arata intr-o analiza a AFP. Iata cine castiga si cine pierde cand cresc costurile de imprumut. Imprumuturile devin mult mai scumpe Bancile comerciale…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis sa lase in urma epoca banilor usori, cand a inceput sa majoreze ratele dobanzilor, pentru a reduce inflatia ridicata, se arata intr-o analiza a AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Banca Centrala Europeana a majorat joi ratele dobanzilor, pentru prima data in ultimii 11 ani, indicand ca ar putea urma noi cresteri in 2022, si a anuntat un nou program de achizitionare de bonduri, pentru a tine sub control costurile de imprumut ale celor mai indatorate state din zona euro, transmite…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis sa lase in urma epoca banilor usori, cand a inceput sa majoreze ratele dobanzilor, pentru a reduce inflatia ridicata, se arata intr-o analiza AFP.

- Banca Centrala Europeana a majorat joi ratele dobanzilor, pentru prima data in ultimii 11 ani, indicand ca ar putea urma noi cresteri in 2022, si a anuntat un nou program de achizitionare de bonduri, pentru a tine sub control costurile de imprumut ale celor mai indatorate state

- Banca Centrala Europeana a majorat joi ratele dobanzilor, pentru prima data in ultimii 11 ani, indicand ca ar putea urma noi cresteri in 2022, si a anuntat un nou program de achizitionare de bonduri, pentru a tine sub control costurile de imprumut ale celor mai indatorate state din zona euro, transmite…

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a confirmat joi intentia de a majora ratele dobanzilor la reuniunea de politica monetara de luna viitoare si si-a retrogradat previziunile de crestere economica, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Pe durata unui contract de credit, romanii au greutați inclusiv din cauza modificarilor dobanzii, motiv pentru care se impun masuri de plafonare a dobanzilor anuale efective (DAE), a transmis șeful ANPC, Paul Anghel.„In contextul in care, pe parcursul derularii unui contract de credit garantat cu un…