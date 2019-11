Cine pierde bani la pensie Noua Lege a Pensiilor, promovata de PSD și promulgata recent de președintele Klaus Iohannis, nu vine cu vești bune pentru toți pensionarii. Actul normativ nu repara una dintre marile nedreptati ale sistemului, și anume cumularea pensiilor speciale cu cea publica, potrivit b1.ro. Astfel, daca pensionarii de rand vor fi obligati, in continuare, sa opteze pentru o singura categorie de pensie, alte categorii sociale precum parlamentarii sau militarii vor primi, pe langa pensia publica, si una speciala. Potrivit noii legi, persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare si nu fac obiectul unor… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Programul de austeritate al PNL pentru pensionari. Din ce citim in preambului programului pentru Munca, liberalii sunt mai preocupați de ceea ce se intampla cu sistemul de pensii in 2060 decat de ce se intampla anul viitor. Prin urmatoarea fraza ei ne anunța ca nu vor mai aplica actuala lege a pensiilor…

- Pentru a se putea aplica, proiectul trebuie sa fie adoptat de Parlament și publicat in Monitorul Oficial, scrie dcbusiness.ro. Proiectul de lege privind pensiile ocupationale stabilește cadrul legal pentru inființarea schemelor și fondurilor unor pensii suplimentare. . Astfel, dupa intrarea…

- CALCULE… Noua Lege a pensiilor aduce o serie de modificari, unele dintre acestea vizand modul de acordare a sporurilor pentru vechimea in munca. Pentru calculul corect al sporurilor, trebuie folosite diverse procente, in functie de vechimea in campul muncii, spune actul normativ. Astfel, la determinarea…

- Legea pensiilor aduce vesti bune pentru varstnici. "Noi, PSD, garantam creșterea in continuare a pensiilor de la 1 septembrie 2020 și 2021 pentru toți seniorii Romaniei", scrie PSD pe Facebook. "Ei, partidele de opoziție, vor sa opreasca majorarile și chiar sa taie pensiile, pentru ca nu-i…

- In linii mari, noua Lege a pensiilor a lasat aproape neschimbate reglementarile privind pensia de urmaș. Astfel, sunt aceiași beneficiari și cam aceleași condiții de acordare. Noutatea se regasește in privința cuantumului pensiei minime pentru beneficiarii pensiei de urmaș. Afla despre ce e vorba,…

- De la 1 septembrie, prin marirea punctului la 1.265 de lei, au crescut pensile a cinci milioane de romani. Procentual, cresterea pe care o vor avea pensionarii pe talon va fi de aproximativ 15%. Toate cele cinci milioane de pensii care sunt bazate pe contributivitate se majoreaza in functie de valoarea…

- Valoarea punctului de pensie creste cu 15% de la 1 septembrie, respectiv de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, odata cu intrarea in vigoare a Legii pensiilor. Impactul bugetar pentru aceasta majorare a pensiilor a fost calculat la circa 8,4 miliarde de lei. De asemenea, tot de la 1 septembrie, pensia…

- Ziarul Unirea Cum se va calcula pensia minima. Modificarile din noua Lege a pensiilor care privesc milioane de romani Noua Lege a pensiilor vine cu modificari notabile in sistem, atat in cazul prevederilor legale pentru cei care au dreptul la pensie cat și ... Cum se va calcula pensia minima. Modificarile…