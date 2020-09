Stiri pe aceeasi tema

- Noul videoclip semnat Amna și Robert Toma Cei doi artiști s-au dedicat intregului proiect. De la conceptul videoclipului regizat de Silviu Mindroc pana la versuri, unde au lucrat alaturi de Alex Parker. „Ma cunosc de foarte mulți ani cu Robert și ne leaga o prietenie foarte frumoasa. Este intotdeauna…

- Mattyas, artistul cunoscut pentru hiturile “Missing you” și “Secret love” lanseaza un nou single, “Don’t say no”, in colaborare cu Tara (solista ajunsa in atenția publicului cu piesele “Happy for you” și “Missing you”). Piesa este produsa de Debu Teodor Constantin și Any1 in studiourile Tuan Records…

- Dupa succesul pe care l-a inregistrat atat in țara, cat și in strainatate cu “Dumb”, Olivia Addams revine cu o noua melodie vibranta, cu un mesaj profund, “Fish in the sea”. “Fish in the sea” este despre relațiile toxice și neputința de a spune stop atunci cand lucrurile nu mai merg in direcția potrivita…

- Dupa ce a lansat alaturi de Dorian Popa „Cealalta ea”, piesa de succes ce a cucerit topurile muzicale, AMNA lanseaza „6 șoapte”, un single cu un mesaj aparte, ce are la baza o declarație de dragoste, pusa pe note muzicale. Compusa de catre artista alaturi de Șerban Cazan, Ana Maria Stancu, Robert Toma…