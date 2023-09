Stiri pe aceeasi tema

- Noi dezvaluiri despre petrecerile organizate de Vlad Pascu: participau inclusiv copiii unor persoane cu poziții politice și sociale din ConstanțaCosmin Andreica, președintele Sindicatului EUROPOL, a declarat ca are informații ca la petrecerea cu droguri organizata de Vlad Pascu - cel care a produs accidetul…

- Apar noi detalii in cazul lui Vlad Pascu pentru care procurorii au extins urmarirea penala. La audieri Vlad Pascu a aratat cu degetul spre Tudor Duma, cel care ar fi facut rost de droguri, dar și spre „Lopata”, un alt tanar prins ca livra droguri. Membrii grupului luau droguri prin intermediul unor…

- Șoferul drogat de la 2 Mai a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru consum și trafic de droguri. Vlad Pascu, soferul drogat de 19 ani care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a fost inculpat de DIICOT pentru alte infractiuni, respectiv consum si trafic de droguri. Conform unui…

- Parinții lui Vlad Pascu, cel care, drogat fiind, a ucis doi studenți in stațiunea 2 Mai, sunt audiați, joi dimineața, de procurorii DIICOT. Parinții lui Vlad Pascu au fost duși la DIICOT, pentru audieri, in jurul orei 10.40. Totodata, urmeaza sa fie dus la audieri și Vlad Pascu. Polițiștii și procurorii…

- Vlad Pascu, soferul drogat de la 2 Mai, era cunoscut ca un consumator de droguri, iar familia sa cunoștea aceasta trista realitate. Tanarul fusese cercetat pentru deținere de droguri, dar a scapat de urmarirea penala, fiind pasionat de mașini și, mai ales, de apasarea ”pana la blana” a pedalei de accelerație.…

- Rezultatele toxicologice in cazul lui Vlad Pascu, soferul de 19 ani care a ucis doi studenti la 2 Mai, indica prezența in organism a mult mai multor substanțe, arata surse din ancheta, relateaza Antena 3 CNN.Este vorba de peste trei droguri, prezente in organismul tanarului vinovat de tragedia din…

- Poliția Romana face anunțul de ultima ora: peste 700 de traficanți au fost arestați numai in acest an – Acțiuni in forța pentru prinderea șoferilor drogați In primele 7 luni ale anului 2023, pe linia combaterii traficului și consumului ilicit de droguri, polițiștii de combatere a criminalitații organizate…

- Un tanar de 19 ani, prins drogat la volan, ca a ucis doi tineri, sambata, la ieșirea din stațiunea 2 Mai. Potrivit unei decizii a Tribunalului București, publicata pe portalul instanțelor de judecata, Vlad Pascu a fost cercetat in 2022 pentru deținere de droguri, dar procurorii DIICOT au renunțat la…