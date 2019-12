Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams este chemata in competițiile profesioniste de wrestling, in cea mai importanta promoție din lume, WWE, anunța MEDIAFAX.Stephanie McMahon, fiica celui mai puternic om din industrie, considera ca tenismena din SUA ar putea face fața cu brio cerințelor din acest sport, dupa cateva…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams s-a antrenat alaturi de fostul campion mondial de box la categoria grea Mike Tyson, in cadrul stagiului de pregatire pe care il efectueaza in Florida. Cea mai mica dintre surorile Williams (38 ani) a inceput un stagiu pe 10 decembrie, dupa…

- Clasamentul neoficial este realizat de Tennis.com și Tennis Channel și se bazeaza pe statisticile și rezultatele obținute de jucatoarele din circuitul WTA in perioada ianuarie 2010 – septembrie 2019.

- Bianca Andreescu, castigatoarea editiei 2019 a Openului Statelor, a fost desemnata Sportiva anului in Canada, o premiera pentru o jucatoare de tenis, informeaza AFP. Andreescu (19 ani), revelatia acestui sezon in circuitul profesionist feminin, a devenit in septembrie prima reprezentata a Canadei care…

- Celebra jucatoare americana de tenis Serena William a marturisit, intr-un interviu acordat Page Six, ca și-ar dori mai mulți copii.Serena Williams este casatorita cu omul de afaceri american Alex Ohanian, co-fondatorul platformei Reddit. Cei doi au impreuna o fetița, Alexis Olympia, care a venit pe…

- Gimnasta americana Simone Biles, in varsta de 22 de ani, și-a surprins fanii de pe internet cu o inregistrare video din timpul vacanței pe care o petrece in Belize.Simone Biles, multipla campioana mondiala și olimpica la gimnastica artistica, și-a luat o binemeritata vacanța. Acesta se afla in Belize,…

- Sportiva slovaca Dominika Cibulkova a anunțat la inceputul acestei luni ca se retrage din tenis. Potrivit presei slovace, citate de ziare.com, motivul retragerii este ca jucatoarea de tenis ar fi insarcinata.Presa din Slovacia a facut public motivul real pentru care Dominika Cibulkova s-a retras din…

- Mama Andreei Balan s-a ferit mai mereu sa apara in lumina reflectoarelor. Insa, de aceasta data a facut o exceptie! Doamna Valeria ii este stalp si i-a fost aproape in cele mai grele momente Andreei, iar rolul de bunica i se potriveste manusa!