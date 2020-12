Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Fiat Chrysler vrea sa electrifice 60% dintre modelele sale, pana la finalul anului viitor Pana la finalul anului viitor, 60% din masinile Fiat ale producatorului auto Fiat Chrysler vor fi electrificate, fie hibride fie complet electrice, a anuntat marti Luca Napolitano, seful brandurilor Fiat,…

- Adda și soțul ei au participat la preselecțiile „Chefi la cuțite„, unde au demonstrat ca au talent in bucatarie. Catalin Rizea a fost anunțat ca a trecut in etapa urmatoare a show-ului și ca face parte din echipa lui Catalin Scarlatescu.Artista a postat un mesaj pe contul de socializare, in care ii…

- Surpriza pregatita de Antena 1 pentru telespectatorii ei este ca o noua vedeta va prezenta Chefi la Cuțite, alaturi de Gina Pistol. Filmarile pentru sezonul noua al Chefi la Cuțite au inceput deja, iar emisiunea culinara il are ca nou membru pe Speak. Astfel, Ștefan Sprianu, cunoscut ca Speak, finalist…

- Speak va fi alaturi de Gina Pistol, in noul sezon Chefi la cuțite. Filmarile au inceput deja, iar artistul este extrem de incantat de acest proiect. Fostul concurent de la Asia Express a explicat care va fi rolul lui.“Rolul meu va fi acela de a sta alaturi de sustinatori atunci cand concurenții intra…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a dat asigurari, marți, ca nu vor fi taxe majorate in anul urmator. In urma cu doua saptamani, ministrul Cițu anunța, printr-un mesaj pe facebook, ca taxele nu vor crește nici in acest an, nici in anul urmator și spune ca are soluții de finanțare a cheltuielilor…

- Dupa ce fenomentul Asia Express a luat amploare, tot mai multe vedete sunt intrebate de catre fani daca vor sa participe in cautarea Drumului Comorilor. Concursul pune starurile la cele mai grele incercari și atinge anumite limite care scot la iveala personalitatea acestora

- Filmarile noului sezon al serialului "Vlad" au fost oprite dupa ce, in echipa de filmare, ar fi fost descoperite mai multe persoane infectate cu noul coronavirus, potrivit cancan. Printre cei depistați pozitiv cu SARS-CoV-2 s-ar afla și actorul principal al serialului. Adrian Nartea, cel care…

- Producatorii filmului ”Dune” ce urmeaza sa ajunga în cinematografe anul acesta au facut public primul trailer al peliculei ce ecranizeaza celebrul roman din 1965 al lui Frank Herbert. Romanul Dune a mai fost sursa de inspirație a unui film realizat în 1984 de legendarul…