- Gina Pistol și Smiley sunt in culmea fericirii, dupa ce frumoasa prezentatoare de la Chefi la cuțite a adus pe lume primul lor copil. Felicitarile nu au intarziat sa apara, iar Florin Dumitrescu le-a transmis un mesaj emoționant proaspeților parinți.

- Gina Pistol a nascut o fetița sanatoasa tun, iar Smiley este cel mai fericit și mai emoționat tatic din showbiz-ul romanesc. Cei doi au devenit parinți pentru prima oara, iar in ultimele luni au facut pregatiri la foc continuu pentru ca totul sa iasa așa cum și-au dorit, iar micuței lor sa nu ii lipseasca…

- Gina Pistol a nascut o fetița frumoasa și sanatoasa in aceasta seara. Anunțul a fost facut chiar de tatal micuței, celebrul Smiley. Artistul a dat asigurari ca bebelușul este sanatos. Afla cate kilograme a avut la naștere fetița prezentatoarei Chefi la cuțite”

- ”Fetița noastra s-a nascut astazi, este sanatoasa, are 3,230 kg și 51 cm lungime, iar Dana Oprescu, medicul nostru, ne-a spus ca este perfecta. Mulțumim pentru toate gandurile și urarile. Revenim cat de curand cu vesti, imediat ce vom fi in stare”, este mesajul pe care proaspata mamica a imparțit bucuria…

- Smiley și Gina Pistol și-au surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a publicat prima ecografie cu fetița lor. Cei doi vor deveni parinți peste aproape o luna și sunt nerabdatori sa iși țina bebelușul in brațe. „Incercam sa o prindem și nu putem. Cum sa nu stea. Aștept de 2-3 saptamani sa…

- Smiley este unul dintre cei mai iubiți artiști din Romania și prezentatorul emisiunii „Romanii au talent”, de 11 sezoane, alaturi de prietenul sau, Pavel Bartoș. Interpretul traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Gina Pistol, iar in curand, cei doi vor deveni parinți de fetița. Smiley a…

- Cea mai vizionata emisiune pe care romanii o așteapta cu sufletul la gura va aparea in curand pe micile ecrane. Ce dezvaluiri a facut Pavel Bartoș despre show-ul pe care-l prezinta și ce sfaturi ii da el lui Smiley. Pavel Bartoș, dezvaluiri despre emisiunea pe care o prezinta „Emisiunea Romanii au talent”…

- Smiley și Gina Pistol au dezvaluit o imagine emoționanta cu fetița lor, ce urmeaza sa vina pe lume in primavara. Cei au reusit sa-si vada fetita cu ajutorul tehnologiei. Este vorba despre o aplicație care il informeaza pe utilizator cum arata bebelușul, in funcție de cate saptamani are sarcina. Gina...…