Stiri pe aceeasi tema

- Toata presa din Romania a vuit atunci cand s-a aflat ca Betty Vișanescu, fiica cea mare a lui Florin Salam, s-a separat de soțul ei, Catalin Vișanescu, cu care are impreuna un copil. Ulterior, au ieșit multe zvonuri potrivit carora cantareața are o alta relație, zvonuri pe care Betty Salam le-a negat…

- Betty Salam și Catalin Vișanescu formeaza un cuplu de 10 ani și au avut parte de o situație dificila care i-a facut sa puna stop la relație. Cei doi spera ca iși vor rezolva probleme cu care se confrunta, iar vedeta a facut mai multe declarații importante la Xtra Night Show.

- Betty, fiica lui Florin Salam și Catalin Vișanescu nu mai locuiesc impreuna. De altfel, in ultina vreme s-a spus ca aceștia se afla la un pas de divorț, dupa ce au participat impreuna la urmatorul sezon Asia Express, ce va fi difuzat in toamna la Antena 1. In urma speculatiilor, artista a venit cu noi…

- Betty Salam, fiica celebrului manelist Florin Salam, a facut declarații neașteptate despre scandalul amoros care ține prima pagina a ziarelor. Presa a scris ca Betty Salam și-ar fi parasit soțul, pe Catalin, pentru amant, un celebru manelist.

- Betty Salam a recunoscut separarea de Catalin Vișinescu. Prin intermediul unei intervenții telefonice in cadrul Știriloe Antena Stars, fiica lui Florin Salam a spus partea ei de adevar dupa ce s-a spus ca a fugit de acasa.

- Fiica lui Florin Salam și soțul ei, Catalin Vișanescu, nu ar mai forma un cuplu de cateva luni. Betty Salam și-ar fi parasit soțul pentru un alt barbat, manelistul Iuly Neamțu, pe care fanii lui au vrut sa il vada și pe scena de la Beach, Please!, mai ales dupa ce a lansat melodia care a devenit celebra:…

- Fiica lui Florin Salam și soțul ei nu ar mai forma un cuplu de cateva luni. Cei doi s-ar fi separat, asta dupa ce Betty Salam și-ar fi parasit soțul. Ar fi deja impreuna cu un alt manelist, Iuly Neamțu.

- Mulți parinți duc o adevarata lupta pentru a limita timpul petrecut de copii in fața ecranelor. Cei care gasesc metode care funcționeaza le impartașesc cu alți parinți.O familie a dezvaluit care este soluția pe care au folosit-o cu succes in creșterea copiilor, intr-un articol publicat de Business Insider…