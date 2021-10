Stiri pe aceeasi tema

- De 14 ani, Catrinel Sandu s-a mutat din Romania. Ea a inceput o noua viața in Statele Unite ale Americii, unde s-a stabilit. A trecut printr-un divorț dureros, insa soarele a rasarit pe strada ei cand a aparut stomatologul, Steve Schroeter.In urma cu aproape 14 ani, Catrinel Sandu iși facea bagajele…

- Una dintre cele mai cunoscute persoane publice din Romania face marturisiri cutremuratoare la Kanal D. Comanda mancare doar din afara granițelor țarii noastre, iar motivul te lasa fara cuvinte. Despre cine este vorba. Cine este controversata vedeta care-și cumpara mancare din strainatate Monica Tatoiu…

- Bianca Dragușanu este un model la capitolul pieton și ”parințeala”. Vedeta, la ieșirea dintr-un restaurant de lux din nordul Capitalei, le-a dat o lecție de circulație tuturor celor din zona. Iar acum noi va aratam și voua cele mai graitoare imagini surprinse de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro,…

- Una dintre cele mai controversate vedete din Romania a fost protagonista unui scandal de proporții mari intr-un celebru supermarket din Capitala. Forțele de ordine au intervenit pentru a aplana conflictul. Despre cine este vorba. Ce vedeta de televiziune a facut scandal intr-un supermarket din București…

- Codin Maticiuc a avut parte de enrvi, in loc de distracție, la un celebru festival din Cluj. In timp ce pleca de la petrecere alaturi de doua prietene, mai mulți tineri s-ar fi luat la cearta cu el, iar din dorința de a-și pastra imaginea, și mai ales orgoliul, nepatate, a declarat public ca prefera…

- Ce se intampla in relația dintre Iulia Vantur și Salman Khan de cand blondina se afla din nou in Romania? Cum este povestea lor de dragoste la distanța? Fosta știrista se afla in Romania deja de patru luni. Detalii din relația de la distanța dintre Iulia Vantur și Salman Khan Iulia Vantur se intoarce…

- Bianca Dragușanu se poate considera una dintre cele mai norocoase romance! Caștiga sume uriașe stand pe loc, dezvaluirea fantastica a fost facuta in fața prezentatoarei TV, Teo Trandafir. Cați bani face Bianca Dragușanu Puține vedete din Romania se pot lauda ca incaseaza sume colosale din contractele…

- Inna, in varsta de 34 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Din aceasta toata, vedeta poate fi vazuta in juriul „Masked Singer”, in calitate de dedectiv aț show-ului. Vedeta a scos la iveala amanunte despre relația cu iubitul ei și a dezvaluit daca se simte sau nu bine in pielea…