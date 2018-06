Stiri pe aceeasi tema

- "In jurul orei 06.45, un autoturism care circula pe contrasens pe A1, din directia Soimus-Simeria, a intrat in coliziune cu un autoturism si o autoutilitara. In urma impactului a rezultat decesul a trei persoane aflate in autoturismul care a produs evenimentul rutier si ranirea altor patru persoane",…

- Albinele pot face deosebirea intre diferite tipuri de flori in functie de tiparele invizibile de miros de la suprafata acestora, conform unui studiu realizat in Marea Britanie, citat marti de Press Association. Cercetarea, condusa de oameni de stiinta de la Universitatea din Bristol si de la Universitatea…

- Fostul antrenor al ros-albastrilor, Laurențiu Reghecampf, susține ca performanțele pe care le-a obținut ii apasa pe cei care i-au urmat in funcție, il asigura pe Nicolae Dica de faptul ca "nu are de ce sa-i fie teama din partea mea", dar il si urecheaza pe tehnician in cazul Denis Alibec: "Nu-i dai…

- Vesmintele romanilor au cunoscut diferite transformari, care au avut la baza influentele manifestate de puterile sub stapanirea carora se aflau. Hainele reflectau o anumita pozitie sociala, dar au reprezentat si o modalitate de atingere a anumitor interese a celor care le purtau.

- Cea mai intensa putere energetica o are mama unui nou nascut, scrie devorbacutine.ro. Pruncul este capabil sa adoarma in mainile ei chiar și in cele mai aglomerate locuri. Daca cineva strain va incerca sa il adoarma va vedea ca copilul va deveni iritat și suparat. Acest lucru se intampla pentru ca…

- In calatoria sa prin Asia, un roman a filmat 39 de persoane, de diferite nationalitati, recitand "Miorita". Tarile in care a fost facuta filmarea sunt Singapore, Cambodgia, Thailanda, Malaezia, Qatar si Romania."In calatoria care am facut o in Asia am provocat mai multe persoane sa recite cateva versuri…

- In ultimele 24 de ore, traficul de persoane si mijloace de transport prin punctele de trecere a fost de peste 162.000 treceri persoane, atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire din tara si de aproximativ 44.000 treceri mijloace de transport. Reamintim ca accesand aplicatia on-line "Media timpilor…

- O persoana care a ales sa se plimbe prin Cișmigiu, marți dupa amiaza, a observat cu stupoare, cum un șarpe de dimensiuni mari umbla liber, intr-un loc frecventat zilnic de o mulțime de copii.