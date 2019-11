Cine o mai oprește pe UTA? UTA e inscrisa pe un drum fara intoarcere, cel al promovarii in Liga 1! Parcursul aproape de metronom, de pe teren propriu și poziția de lider ii ofera echipei incredere pentru ceea ce va urma, dar o și responsabilizeaza. Iar presiunea e acum și mai mare, suporterii așteptandu-se la un retur la fel de bun. La ultima reprezentație de pe teren propriu din tur, in restanța cu Concordia Chiajna, „alb-roșii” au demonstrat ca pot depași orice obstacol. Nici macar cele doar 49 de ore distanța de la precedentul joc, cu Farul, nu i-a impiedicat pe aradeni sa ofere o noua demonstrație de forța și caracter. … Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

