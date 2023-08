Stiri pe aceeasi tema

- Ilinca Vandici se imparte intre cariera și viața de mama. Are un program foarte incarcat de cand a inceput noul sezon „Bravo, ai stil” la Kanal D, dar nu uita sa-i satisfaca dorințele fiului ei, doar alaturi de el intra in bucatarie. De ani de zile, Ilinca Vandici e prezentatoare la „Bravo, ai stil”,…

- Daca doriți sa va creșteți vizibilitatea online și sa atrageți mai mult trafic pe site-ul dvs. web, atunci ar trebui sa luați in considerare utilizarea advertorialelor pentru a va ajuta sa va atingeți obiectivele SEO. Advertorialele sunt un tip de publicitate care combina puterea atat a marketingului…

- Facebook a depasit pragul de 3 miliarde de utilizatori lunari (care acceseaza platforma cel putin o data pe luna), anunta Meta in cea mai recenta conferinta trimestriala cu investitorii. Platforma sociala detinuta de Meta a continuat sa creasca in ultima perioada, in ciuda faptului ca popularitatea…

- De aceea, este important sa le oferim plantelor un extra-ajutor pentru a le ajuta treaca peste zilele toride și sa ramana sanatoase. Un astfel de ajutor poate fi realizat cu un ingredient pe care il avem cu toții in frigider și anume iaurtul.Amestecul salvator pe baza de iaurt are multe beneficii pentru…

- Premiera naționala in Sinaia. O drona care va veni in sprijinul victimele accidentelor de pe munte va fi achiziționata de catre autoritați. Dotata cu o camera și microfon, salvatorii vor putea comunica prin drona cu victimele. Totodata, este capabila sa transporte alimente și o trusa de prim ajutor…

- Lidia Roba face un apel disperat catre toți cei care o pot ajuta pe sora ei, Dana Roba, care se afla in starea grava la spital! Aceasta are nevoie de medicamentul acetazolamida arena, care se gasește doar in farmaciile din Ungaria. Cei care vor sa-i intinda o mana de ajutor pot lua legatura cu sora…

- ADI ISO Mediu Brașov și-a propus sa dezvolte atitudini și comportamente de responsabilitate civica fața de mediul inconjurator in randul elevilor. Elevii școlilor din județul Brașov au la dispoziție, incepand din anul 2021, cutii speciale in care sa depuna deșeurile reciclabile. Acestea sunt confecționare…