Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Cioran este in sfarșit o mama implinita pentru ca dupa o lunga perioada de stat in spital, micuța Ema a fost externata și a ajuns in sanul familiei. Astfel, proaspata mamica a vorbit in exclusivitate la Antena Stars despre temerile pe care le are de cand fetița sa a ajuns acasa, dar și despre…

