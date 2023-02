Cine nu-și plătește amenzile rutiere ar putea rămâne fără permis CARAȘ-SEVRIN – Este o propunere legislativa menita sa determine plata unor amenzi care, de cele mai multe ori, nu se incaseaza niciodata, despre care ne-a vorbit deputatul carașean liberal Jaro Marșalic. Va avea permisul suspendat – pana cand platește – cine nu-și achita amenzile in termen de 60 de zile! Oficialul a inițiat, impreuna cu mai mulți colegi liberali, un proiect de lege menit sa decongestioneze bugetele locale de povara continua a amenzilor rutiere neincasate. Dincolo de numeroasele accidente rutiere, care sunt o reala problema, autoritațile se confrunta cu un nivel scazut de achitare… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Totul s-a intamplat in comuna Argel din Suceava. Copilul se afla in pauza alaturi de colegi cand trei caini au aparut in curtea școlii. Pentru ca maidanezii pareau agresivi, cei mici au fugit in școala. Baiatul insa nu a mai apucat și a fost mușcat de picior și doborat la pamant.Cadrele didactice au…

- Totul s-a intamplat in comuna Argel din Suceava. Copilul se afla in pauza alaturi de colegi cand trei caini au aparut in curtea școlii. Pentru ca maidanezii pareau agresivi, cei mici au fugit in școala. Baiatul insa nu a mai apucat și a fost mușcat de picior și doborat la pamant.Cadrele didactice au…

- In 22 decembrie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis ca ochelarii de vedere pentru cei care lucreaza la un monitor trebuie furnizați de catre angajator sau acesta sa ramburseze cheltuielile aferente, nefiind suficienta plata unui spor general la salariu catre angajat. Anunțul privind…

- Presedintele Partidului Forta Dreptei, deputatul Ludovic Orban, a anuntat ca primul termen in procesul pe care l a intentat Guvernului pentru ca nu au fost organizate alegeri locale in peste 50 de localitati, s a stabilit primul termen de judecata in 6 februarie. Dosarul va fi judecat de Curtea de Apel…

- Lovitura DEVASTATOARE pentru toți șoferii romani! Proprietarii de mașini care fac aceasta greșeala in trafic risca sa ramana fara ele. Noile reguli din Codul Rutier vor da adevarate batai de cap conducatorilor auto. De REȚINUT! Autoritațile competente ii vor lasa și fara permisul de conducere pe șoferi.…

- China a anunțat ca va dezactiva aplicația de telefon anti-Covid prin care iși monitoriza cetațenii. Decizia vine ca urmare a recentelor proteste și tensiuni care au erupt in țara in urma masurilor draconice impuse de dictatura chineza, informeaza Digi24. Aplicația, folosita la nivel național vreme de…

- Este concluzia la care s-a ajuns in urma dezbaterii organizata la Buzau de Colegiul Medicilor din Romania, in cadrul careia prof. dr. Daniel Coriu, președintele organizației profesionale, a subliniat ca sistemul medical romanesc trebuie complet regandit si adaptat la resursa umana disponibila, iar medicilor…

- Prin sentința Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani, din 28 noiembrie, barbatul in varsta de 38 de ani care a impușcat o persoana la Bacioi, a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 9 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis. Sentința nu este definitiva și poate fi contestata…