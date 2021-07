Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna spune ca delegații la Congresul USR PLUS de la inceputul lunii octombrie care nu sunt vaccinați, nu vor putea vota și vor fi inlocuiți de supleanți. „Este o decizie a Biroului Național foarte...

- Biroul Politic al USR PLUS a decis, luni, ca toti delegatii care vor participa la Congresul formatiunii la care va fi aleasa conducerea partidului trebuie sa fie vaccinati. În caz contrar, ei nu vor putea vota nici macar online, fiind înlocuiti de supleanti, a anunțat luni Dan Barna."S-a…

- Copresedintele USRPLUS, Dan Barna, a anuntat dupa sedinta Biroului National al partidului ca toti delegatii care vor participa la Congresul USRPLUS vor trebui sa fie vaccinati. In caz contrar, ei nu vor putea participa nici online, fiind inlocuiti de supleanti.

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca, in ceea ce priveste vaccinarea personalului medical, exista propunerea ca cei care nu doresc sa se vaccineze sa fie testati anti-COVID si sa suporte costul testelor. El a raspuns astfel intrebat daca Executivul ia in calcul masura obligativitatii imunizarii…

- Doar 19.220 de romani s-au vaccinat anti-COVID in ultimele 24 de ore, dintre care 8.346 cu prima doza, conform datelor transmise luni seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii. De la inceputul campaniei de imunizare in Romania, in 27 decembrie 2020, s-au vaccinat 4.705.718 de persoane. In ultimele…

- Vicepremierul susține ca turismul din Romania are nevoie de exemple de buna practica locale, dar si din strainatate, care sa fie urmate si puse in practica.„Linia si mesajul pe care eu il transmit este urmatorul: economia asa cum o stim si turismul asa cum il stim, de dinainte de pandemie, se schimba…

- Peste 100.000 de tineri intre 12 și 19 ani au fost imunizați anti-Covid in Romania. „Se poate! Viitorul Romaniei se vaccineaza” In aceasta saptamana, Comitetul Național pentru Coordonarea Vaccinarii in Romania a transmis ca 100.000 de tineri intre 12 și 19 ani au fost imunizați anti-Covid. „Se poate!…

- Romania a preluat ideile țarilor straine in ceea ce privește recompensarea celor care s-au vaccinat impotriva Covid-19. Care sunt beneficiile post-vaccinare pe care le primești la noi in țara? In Oradea poți primi o cafea gratis, iar in capitala, o carte. „Noi consideram ca susținerea vaccinarii acum…