Cine nu respectă, plăteşte! Zeci de dosare penale pentru cei care nu stau în izolare sau carantină Potrivit sursei citate, duminica au fost confirmate 16 cazuri noi de coronavirus si astfel cifra cetatenilor infectati de pe teritoriul României a ajuns la 139. Dintre cei 139 de cetateni, noua sunt declarati vindecati si au fost externati.



De sâmbata, ora 8,00 pâna duminica ora 8,00 au fost înregistrate 1.231 apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 5.614 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.



Autoritatile reamintesc cetatenilor sa ia în considerare doar informatiile verificate prin sursele oficiale… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis cetatenilor romani aflati in strainatate ca dreptul acestora de a veni in tara nu va fi restrans, dar, in functie de zona din care vin, au obligatia "fie sa intre in carantina, fie sa intre in izolare pe o perioada de 14 zile"."Le transmit tuturor cetatenilor…

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis cetatenilor romani aflati in strainatate ca dreptul acestora de a veni in tara nu va fi restrans, dar, in functie de zona din care vin, au obligatia "fie sa intre in carantina, fie sa intre in izolare pe o perioada de 14 zile". "Le transmit tuturor…

- Primarul Constantin Armencea, face din nou apel la cetațenii municipiului Adjud sa respecte toate regulile de igiena și comportament social recomandate de autoritațile centrale și popularizate și la nivel local in vederea prevenirii contactarii COVID-19, știut fiind faptul ca virusul are o rata foarte…

- Ziarul Unirea 4 DOSARE PENALE in Alba pentru zadarnicirea combaterii bolilor: 19 dosare la nivel național pentru cei care nu au respectat masurile de izolare sau au mințit autoritațile 4 DOSARE PENALE in Alba pentru zadarnicirea combaterii bolilor: 19 dosare la nivel național pentru cei care nu au respectat…

- Patru persoane izolate la domiciliu in județul Olt, care au incalcat interdicția parasirii domiciliului, au fost amendate de polițiști și inspectorii sanitari. Polițiștii au aplicat o amenda in valoare de 5.000 lei pentru nerespectarea condițiilor de izolare la domiciliu, alte trei amenzi fiind aplicate…

- Autoritațile române au iau în serios problema coronavirus, motiv pentru care 18 persoane s-au ales cu dosar penal fiindca au parasit locul de izolare și, cel mai probabil, au transmis mai departe boala. Dosare penale pentru persoanele care nu au respectat masurile în legatura…

- Izolarea la domiciliu este o gluma in Romania. Autoritațile spera sa ne fereasca de o epidemie rugandu-i pe romanii care vin din zone infectate sau care au intrat in contact cu persoane bolnave sa stea izolați la domiciliu. Romanii insa fac ce și cum au chef, caci autoritațile nu ii pazesc in niciun …

- Autoritațile din Rusia au inceput sa ia masuri pentru prevenirea coronavirusului. In Moscova, persoanele care nu se autoizoleaza la domiciliu pentru doua saptamani dupa ce au vizitat țari grav afectate de epidemie, risca pana la 5