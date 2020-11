Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 20 noiembrie 2020, Hotararea numarul 55. Prin aceasta hotarare a fost actualizata lista țarilor și zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania. Comitetul Național pentru Situații de Urgenta a actualizat vineri lista țarilor și zonelor cu risc epidemiologic mare. Cei care intra in Romania din acestea trebuie sa intre in carantina. Printre țarile din care se intra in carantina se afla Italia, Ungaria sau Austria. In zona galbena, pentru care se impune…