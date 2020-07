Cine NU îl place pe Harry Poate exista cineva care sa nu il placa pe Prințul Harry? Da, caci in viața fiecarui om, fie el chiar și prinț, se intampla așa ceva. Numai ca de data aceasta este vorba despre ceva cu totul special…... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Frumoasa Natalia Gordienko se bucura din plin de orice moment petrecut alaturi de fiul ei, Cristian. Artista a postat nu demult citeva fotografii pe o rețea de socializare, povestindu-le fanilor ei cit de cuminte este Cristian și ce-i place sa faca cel mai mult. „Ii place sa deseneze, sa sculpteze din…

- „Gogonele nu mancam cand eram mic, acum sunt delicioase”, „Uram sa fiu pupat, sa nu mai zic de sarut, acum, pupa-ma, nene!”, „Uram ciorba de burta, mi se parea cea mai scarboasa, acum mananc cel puțin o data pe saptamana ciorba de burta.” – sunt doar cateva dintre raspunsurile pe care le-am primit.

- Meghan Markle a vorbit intr-un video despre actualele probleme din America, specificand ca "viata negrilor conteaza" si ca daca nu a vorbit pana acum despre asta a fost pentru ca suferea prea mult si nu ar fi putut transmite ce trebuie. Intr-un video publicat in revista Essence, ducesa de…

- Ce a insemnat pentru tine sa obții un Golden Buzz? Ce ai simțit in acele clipe? A fost o emoție și o bucurie pe care și acum mi le amintesc, cu drag și dor. Mie imi spuneau de multa vreme oamenii sa merg la emisiune, dar acum am simțit ca era momentul potrivit. Care au fost cele mai…

- Director Radu Ciorniciuc's debut documentary film, "Acasa, My Home", which tells the story of the family that lived for 20 years in the wilderness of the Vacaresti Delta (ed.n. - a natural delta in District 4 of Bucharest), until the place received protected area status, won the Grand Prize at DOK.fest…

- Nicolae Robu a raspuns si in conferinta saptamanala online de astazi doar jurnalistilor pe care nu-i dezagreaza. Primarul a explicat inedita urare pe care a facut-o duminica seara, cu ocazia „Zilei Mondiale a Libertatii Presei” si cum imparte in categorii diferite reprezentantii media. De asemenea,…

- Printul Harry (35 de ani) si sotia lui, Meghan Markle (38 de ani) au trimis mai multor ziare britanice, intre care The Sun, The Mirror si Daily Mail, o scrisoare prin care le avertizeaza ca nu vor mai coopera pentru articolele lor.

- Pe 9 aprilie dezvaluiam ”Ordinul ucigaș al ANAF petru firmele romanești”, prin care se inceta eșalonarea plații in plina pandemie tocmai atunci cand societațile vizate fusesera obligate sa iși suspende activitatea prin prevederile Ordonanțelor Militare. Ministrul Finanțelor a sarit insa ca ars pe 10…