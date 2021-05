Cine nu-i pe linia SUA, e „antisemit”. Erdogan, atacat de Washington

Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul a denuntat marti afirmatiile presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, considerate "antisemite" si a lansat un apel la evitarea "remarcilor incendiare care ar putea incita la si mai mult la violenta" in Orientul Mijlociu, potrivit purtatorului de cuvant al Departamentului de Stat, Ned…

- Mii de protestatari din Statele Unite au iesit sambata in strada pentru a manifesta in sprijinul palestinienilor in ciocnirile aflate in curs cu Israelul, in aceeasi zi in care presedintele Joe Biden a discutat telefonic cu ambele parti implicate in violentele care au escaladat in ultima saptamana,…

- Israelul a raspuns atacului cu rachete trase din Fasia Gaza prin bombardamente aeriene si de artilerie. A aparut informatia ca armata israeliana ar fi intrat terestru in Gaza, dar surse de la fata locului si autoritatile au infirmat acest lucru.

- ”Maine nu va avea loc o reuniune a Consiliului de Securitate”, a declarat, joi, un purtator de cuvant chinez, a carui tara prezideaza in prezent aceasta instanta.”Statele Unite nu sunt de acord cu o reuniune, maine, prin videoconferinta”, a mai spus un diplomat. O alta sursa diplomatica a declarat ca…

- Conflictul din Orientul Mijlociu se agraveaza de la o zi la alta. Bilantul mortilor a ajuns la 83 de palestinieni și 7 israelieni.In timp ce lideri din toata lumea fac apel la pace, Israelul a respins propunerea Hamas de incetare a focului. Toate permisiile soldaților israelieni au fost anulate și au…

- Deja de citeva zile nu inceteaza atacurile in masa cu rachete din Fașia Gaza asupra orașelor israeliene. Armata israeliana drept raspuns ataca ținte de pe teritoriul enclavei Palestiniene. Liderul american Joe Biden a declarat ca Israelul are dreptul sa se apere impotriva escaladarii situației din Orientul…

- O nava iraniana suspectata ca ar apartine Gardienilor Revolutiei a suferit avarii in urma unei explozii produse in Marea Rosie, iar un oficial american a declarat pentru cotidianul The New York Times ca Israelul a instiintat Statele Unite despre acest atac, scrie digi24.ro.

- Guvernul lui Joe Biden considera Cisiordania a fi teritori „ocupat” de Israel, a declarat miercuri Departamentul de Stat al SUA într-o actualizare dupa publicarea unui raport care parea ca vrea sa evite aceasta formulare, informeaza AFP."Este un fapt istoric ca Israelul…