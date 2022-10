Cine n-are bani de BMW… Polițiștii locali din Piatra Neamț se vor duce la intervenții cu… trotineta electrică Autoritațile din Piatra Neamț au achiziționat trotinete electrice pentru intervenția polițiștilor locali. Motivul invocat este ca trotinetele sunt motorizate și se ajunge repede la cazuri și astfel se face și economie la carburanți. Jurnaliștii de la Digi24 au facut un reportaj cu polițiștii locali din Piatra Neamț, care se vor deplasa la intervenții cu trotinetele […] The post Cine n-are bani de BMW… Polițiștii locali din Piatra Neamț se vor duce la intervenții cu… trotineta electrica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Polițiștii locali din Piatra-Neamț vor patrula pe trotinete electrice. Autoritațile locale cred ca, motorizați, vor ajunge mai repede la cazuri. Trotinetele au fost alese pentru ca sunt mult mai ieftine decat mașinile. De curand, Poliția Locala din Piatra-Neamț a semnat un parteneriat cu o…

