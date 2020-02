Stiri pe aceeasi tema

- Kirk Douglas a murit la 103 ani, miercuri (5 februarie), lasand in urma cinci copii și o soție iubitoare, Anne Buydens. Legendarul star din Epoca de Aur de la Hollywood s-a stins din viața in Los Angeles. Anunțul trist a fost facut de celebrul sau fiu, Michael Douglas (77 de ani), noteaza click.ro.…

- Regretatul actor Kirk Douglas a avut o viata care l-a pus de multe ori la grea incercare, precum atacul cerebral in urma caruia a vrut sa se sinucida, moartea fiului sau Eric de supradoza, sau perioada petrecuta la inchisoare de nepotul sau, Cameron, fiul lui Michael Douglas, relateaza ABC. Cu toate…

- "Cu imensa tristete, eu si fratii mei anuntam ca Kirk Douglas ne-a parasit astazi, la varsta de 103 ani", a scris Michael Douglas pe Instagram. El afirma ca, pentru intreaga lume, tatal sau este un actor din epoca de aur a filmului si o persoana implicata in actiuni umanitare, al carei devotament fata…

- Vedeta NBA, Kobe Bryant, 41 de ani, a murit dupa ce elicopterul in care calatorea s-a prabușit in orașul Calabasas din California, potrivit New York Post. Potrivit unor surse citate de CNN, la bordul aparatului de zbor, alaturi de Bryant, s-ar fi aflat și una dintre fiice. UPDATE 23:20 - Una dintre…

- Kirk Douglas (102 ani) le-a transmis un mesaj jucaus fiului sau, actorul Michael Douglas (75 de ani), si sotiei lui, actrita Catherine Zeta-Jones (50 de ani), cu ocazia aniversarii a 19 ani de la casatorie.