Vali Marinescu Cristian Ionescu Un articol publicat joi de Catalin Tolontan vorbeste des – pre faptul ca mai mult de un sfert de țara este afectata de epidemia pestei porcine africane, pe harta oficiala aparand si județul Buzau. „30 de județe din 40 sunt afectate, iar focare sunt in 18 județe" si acesta ar fi […] Cine minte in legatura cu pesta porcina la Buzau, autoritațile sau Comisia Europeana?