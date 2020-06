Cine merită pensii speciale? Tomac a reacționat: Am strâns sute de mii de semnături In opinia acestuia, singurii cetateni care merita sa beneficieze de o indemnizatie speciala pe viata sunt militarii romani, fostii detinuti politici sau sotiile ori sotii militarilor romani decedati in teatrele de operatiuni. "Am argumentat de ce consideram ca singurii cetateni romani care merita sa beneficieze de o indemnizatie speciala pe viata sunt militarii romani, fostii detinuti politici sau sotiile ori sotii militarilor romani decedati in teatrele de operatiuni. In rest, sistemul nostru de pensii trebuie ajustat, astfel incat cetatenii sa beneficieze de pensii care sa le asigure un trai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Singurii cetateni care merita sa beneficieze de o indemnizatie speciala pe viata sunt militarii romani, fostii detinuti politici sau sotiile ori sotii militarilor romani decedati in teatrele de operatiuni, declara presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac. "Am argumentat de ce consideram ca…

- Dupa ce masurile de restricție șin cauza pandemiei de coronavirus au inceput sa se relaxeze, mii de romani vor sa plece la munca in diferite țari europene. Sunt zboruri speciale care ii transporta, iar pentru evitarea situației in care cineva e infectat cu COVID-19 s-au luat masuri speciale. „Nu au…

- Din 15 iunie urmeaza o noua etapa de relaxare, a anuntat, sambata, ministrul de Interne, Marcel Vela, care a precizat ca totul se va decide in functie de analiza statistica epidemiologica. Marcel Vela a declarat, sambata, la Digi 24, ca romanii merita aceasta relaxare pentru ca "au avut grija,…

- Marcel Vela a postat pe Facebook un mesaj video, in care spune ca toata lumea și-a facut planuri de 1 Mai, dar, "ca intotdeauna, viata ne-a oferit imprevizibilul”. Citește și: Ce se intampla cu frizeriile si cabinetele stomatologice dupa 15 mai. Marcel Vela spune in ce conditii se deschid Ministrul…

- Dar ce gandesti cand vezi un barbat ca saruta mana unui alt barbat? Politetea se transfora brusc in obedienta, in supunere si linguseala pentru mai marii zilei, asa cum o demonsteaza imaginile de mai jos. Mircea Geoana Marian Oprisan "Iubire" pentru mineri in Bucuresti Emil Boc Petrica Daea Gabriela…

- Prefectul Alexandru Moldovan a anunțat astazi ca a fost contactat de reprezentantul unor medici romani care lucreaza in Franța, care au strans suma de 30.000 euro, urmand a achiziționa materiale și echipamente de protecție ce vor fi donate Spitalului Județean de Urgența ”Sfantul Ioan cel Nou” Suceava.…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Jurnalistul Oreste Teodorescu scrie un text emotionant pe pagina personala de Facebook despre cum ne schimba criza generata de pandemia de coronavirus. „Eu vad in aceasta pandemie prilejul fundamental al innoirii noastre! Al recapatarii interiorului si al comuniunii!”,…

- Decesul celor trei detinuti din Penitenciarul Satu Mare implicati in incendiul izbucnit miercuri seara a fost cauzat de asfixierea in urma intoxicatiei cu fum, potrivit concluziilor provizorii ale medicilor legisti, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat de presa dat publicitatii joi, de…