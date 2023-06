Cine mai înțelege calendarul monetar al băncilor centrale? O serie de decizii contrastante ale bancilor centrale de saptamana trecuta au evidențiat natura incerta a redresarii economice mondiale și lupta continua pentru a ține in frau inflația. Miercuri, Rezerva Federala a SUA a fost prima care a declarat ca și-a suspendat programul de majorare a ratelor, dar semnaland ca alte doua majorari sunt pe […] The post Cine mai ințelege calendarul monetar al bancilor centrale? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania eToro, platforma de investiții cu active multiple ce permite oamenilor sa iși dezvolte cunoștințele și sa-și creasca veniturile ca parte a unei comunitați globale de investitori de succes, a analizat ultimele evenimente din lumea criptomonedelor. Simon Peters, analistul platformei, a observat…

- BRI, denumita adesea banca bancilor centrale, a cerut un atac puternic asupra inflatiei in ultimul an, dupa ce a subestimat initial, la fel ca majoritatea institutiilor importante, impactul pe care l-ar avea stimulentele din epoca Covid. Vorbind in Brazilia, Agustin Carstens, directorul general al bancii,…

- Ministrii de finante si guvernatorii bancilor centrale din G7 au incheiat sambata o reuniune de trei zile in orasul japonez Niigata cu un comunicat in care se angajeaza sa monitorizeze mai indeaproape tranzactiile internationale ale Rusiei si condamna invazia fortelor ruse

- In timp ce anonimatul ramane problema centrala a unei CBDC europene, concurența inevitabil cu bancile private ridica, de asemenea, intrebari. Pe masura ce diverse parți interesate din Uniunea Europeana continua sa cerceteze potențialul unei monede digitale unice ale bancii centrale (CBDC), reprezentanții…

- Principalele banci centrale globale reduc, incepand din luna mai, frecventa operatiunilor lor cu Rezerva Federala a SUA (Fed) privind lichiditatile in dolari, trimitand cel mai clar indiciu de pana acum privind incheierea turbulentelor care au afectat luna trecuta pietele

- Paradoxal, colapsul Silicon Valley Bank arunca o lumina interesanta asupra intrebarii controversate daca țintele de inflație ale bancilor centrale ar trebui sa fie ridicate pentru a reduce riscul ca o politica monetara prea rigida sa precipite o recesiune. Acest lucru se datoreaza faptului ca SVB, oricat…

- ​O facilitate introdusa de Rezerva Federala americana pentru a oferi bancilor centrale din strainatate acces la finantare in dolari a fost accesata pentru o valoare record in contextul unei saptamani de stres in sectorul bancar care a afectat pietele financiare din intreaga lume, transmite agenția Bloomberg,…

- Bancile centrale ale Statelor Unite, Elvetiei, Angliei, Japoniei, Canadei, precum si Banca Centrala Europeana au anuntat masuri pentru a mentine fluxul de dolari americani in sistemele financiare mondiale, dupa ce falimentul a doua banci americane și s alvarea Credit Suisse au provocat un șoc pe piețele…