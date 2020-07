Stiri pe aceeasi tema

- Printre cele 10 proiecte selectate din România se numara doua proiecte din județul Cluj. Este vorba despre modernizarea liniei de cale ferata Apahida - Suceava și Coșlariu - Cluj Napoca. 26,7 milioane euro pentru calea ferata Apahida - Suceava Proiect este modernizarea…

- Denis Matroș, un tanar in varsta de 20 ani, din Dej, este unul dintre cei mai cunoscuți tiktok-eri din Romania, clipurile sale video – inventive și amuzante – avand peste 6 milioane de like-uri. Aproape 160.000 de persoane il urmaresc pe TikTok, insa puțini sunt cei care știu ca Denis Matroș este dejean,…

- Au inceput lucrarile la Baza sportiva „La Terenuri” din cartierul Manastur, un proiect in valoare de 5 milioane de euro. Noua baza se va intinde pe 42.410 metri patrati si va cuprinde de la terenuri de squash si studio de yoga si pana la terenuri pentru tenis de camp, baschet, mini fotbal, volei etc.

- La inceputul saptamanii, Comisia Europeana a anunțat ca a aprobat finanțarea cu 47 de milioane de euro, din fonduri UE, a Spitalului Regional din Cluj-Napoca. Finanțarea va veni din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala. Este inca un pas important pentru realizarea spitalelor regionale, facut…

- Castelul de la Arcalia va fi reabilitat de Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, printr-un proiect finanțat din fonduri europene in cadrul Programului Operațional Regional (POR). Investiția de ridica la aproape 2,6 milioane de euro. Primii beneficiari direcți ai modernizarii bazei UBB de…

- Fondatorul Untold si Neversea, Edy Chereju, sustine ca perspectiva industriei depinde de durata in care vor fi aplicate restrictii ce mentin o teama la nivelul populatiei, solutia pe termen scurt fiind o recalibrare a evenimentelor, in zona permisa de autoritati. In acest an, festivalurile…

- Medicul antreprenor care investește de 2 milioane de euro intr-o rețea de imagistica dentara DigiRay, o retea regionala care cuprinde 11 laboratoare specializate in imagistica dentara și maxilo-faciala estimeaza ca va investi 2 milioane de euro, in urmatoarele 18 luni, pentru a-și consolida prezența…

- Primaria a lansat o licitatie publica privind "doborarea si taierile de corectie la arbori din zone verzi si cimitire pe raza municipiului Cluj-Napoca, in sistem alpinism utilitar". Contractul este estimat la 1.7 milioane lei.