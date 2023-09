Cine mai apucă pensia în România şi cum poţi beneficia de banii acumulaţi la pensia privată? Transparenta reprezinta cuvantul-cheie atunci cand vorbim despre pensiile administrate privat. Practic, fiecare contribuabil poate vedea, in orice moment, ce se intampla cu banii sai si ce suma s-a strans in cont. In acelasi timp, administratorii fondurile de pensii private ofera posibilitatea participantilor sa beneficieze de fondurile acumulate de-a lungul timpului, fie atunci cand se iese la pensie, la limita de varsta, fie din motive medicale, ca urmare a unei invaliditați. De asemenea, solicitantul poate fi moștenitorul legal al unui participant la un fond de pensii private. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

