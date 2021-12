Stiri pe aceeasi tema

- USR nu participa, miercuri, la recepția de la Palatul Cotroceni, oferita de președintele Klaus Iohannis, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. De altfel, președintele formațiunii, Dacian Cioloș, nu a primit o invitație la recepție, ci doar alți membri ai partidului. Invitații au primit doar membrii…

- Consultarile de la Palatul Cotroceni ale președintelui Klaus Iohannis cu PNL, PSD, UDMR și liderul minoritaților din Parlament s-au incheiat. Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat, imediat dupa consultari, ca orice alta varianta, daca nu ar fi existat aceasta coaliție, ar fi fost mult mai dura pentru…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca și Florin Cițu, alaturi de cațiva membri ai conducerii PNL s-au intalnit, joi seara, la Guvern, intr-o ședința de urgența, pentru a pune la punct programul de guvernare al Cabinetului Ciuca. UPDATE ORA 19 Ședința conducerii PNL s-a mutat la Vila Lac, unde premierul desemnat…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, discutiile cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Ciolacu a precizat ca in PSD exista o optiune clara de a nu sustine un Guvern minoritar si a subliniat ca nu are nicio negociere cu conducerea PNL. ”Nu cred ca are importanta daca exista sau nu intalniri.…

- Nicolae Ciuca va avea un mandat “mai flexibil” in negocierile cu USR, dupa discuțiile de la Cortoceni, d eluni seara, cu Klaus Iohannis. Președintele l-a chemat pe premierul desemnat dar și conducerea PNL, dupa negocierile eșuate de luni, cu USR și PSD. Klaus Iohannis i-a chemat la discuții pe Nicolae…

- Președinții celor doua formațiuni aflate la Guvernare, Florin Cițu și Kelemen Hunor, se intalnesc, joi, dupa consultarile de la Cotroceni, pentru a stabili din nou portofoliile care revin faecarui partid in noul Guvern cu Nicolae Ciuca premier. Florin Cițu a declarat, dupa consultarile PNL cu Klaus…

- Delegația PSD la Palatul Cotroceni ii are in componența pe Alexandru Rafila și Adrian Streinu Cercel, alaturi de Sorin Grindeanu, Paul Stanescu și de președintele PSD, Marcel Ciolacu. Consultarile lui Klaus Iohannis cu PSD au inceput la 11.30, dupa ce delegația PNL a discutat cu președintele doar 15…