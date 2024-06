Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden va fi nominalizat oficial in format virtual drept candidat al Partidului Democrat pentru alegerile prezidentiale programate pe 5 noiembrie. Nominalizarea sa va avea loc inaintea Convenției Naționale a Partidului Democrat, prevazuta sa aiba loc in perioada 19-22 august.Acesta…

- Avertismentul a fost lansat de cercetatorul Max Tegmark, in cadrul summit-ului global privind inteligența artificiala, organizat in capitala sud-coreeana Seul, relateaza The Guardian.Potrivit lui Tegmark, care este un militant pentru inteligența artificiala, schimbarea accentului de la riscul existențial…

- Candva inchisa in fața oricarei forme de imigrație, țara, la fel ca majoritatea celor din centrul și estul Europei, s-a deschis de cațiva ani catre straini, sub presiunea angajatorilor care se plang de lipsa forței de munca Cu cele 1.

- Unii membri ai Partidului Democrat din SUA sugereaza ca, la congresul partidului de la Chicago din august 2024, președintele american Joe Biden iși va anunța decizia de a nu participa la viitoarele alegeri. Dupa cum scrie Der Spiegel, Biden va propune sa o nominalizeze in schimb pe soția fostului șef…

- Joe Biden, 81 de ani, președintele din exercițiu, a recuperat din handicap și se apropie de Donald Trump (77 de ani), arata rezultatele unui sondaj privind alegerile prezidențiale din acest an, comandat de New York Times și Siena College și preluat de USA Today.Trump mai are doar un punct procentual…

- Moscova a afirmat joi ca discutii privind Ucraina in absenta Rusiei nu au niciun „sens”, dupa ce Elvetia a anuntat cu o zi inainte ca va organiza o astfel de conferinta in iunie fara reprezentare rusa, noteaza AFP. „Am spus de multe ori ca un proces de negociere fara Rusia nu are niciun sens”, a declarat…

- Fosta presedinta a Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, o aliata apropiata a presedintelui Joe Biden, si alti 39 de legislatori democrati au semnat o scrisoare prin care ii cer liderului de la Casa Alba sa suspende transferul de arme catre Israel, a informat sambata EFE. In scrisoarea lor,…

- Un studiu efectuat pe peste 20.000 de adulți a constatat ca cei care au urmat un program de post intermitent cu limitarea consumului de alimente la mai puțin de opt ore pe zi au avut un risc cu 91% mai mare de deces din cauza bolilor cardiovasculare, comparativ cu un program standard, potrivit American…