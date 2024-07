Stiri pe aceeasi tema

- La 6 iulie, in 1600, Mihai Viteazul se intitula, intr-un hrisov, „domn al tarii Romanesti si Ardealului si a toata tara Moldovei". In 1885, Louis Pasteur folosea pentru prima data vaccinul antirabic. In 1923 se naștea academicianul Constantin Balaceanu-Stolnici, iar in 1946, George W. Bush.

- Consiliul Școlar al Elevilor din cadrul Colegiului Național ”Mihai Viteazul” din Turda amintește de faptul ca este al doilea an consecutiv in care localitatea, prin profesorii CNMV Turda, caștiga la secțiunea ”Profesor de 10”, din cadrul Galei Elevului Reprezentant, organizata de Consiliul Național…

- VIDEO | Marele maestru indian Viswanathan Anand, campion mondial la șah, simultan in Cetatea Alba Carolina cu 80 de persoane Marele maestru indian Viswanathan Anand, campion mondial la șah, simultan in Cetatea Alba Carolina cu 80 de persoane Viswanathan Anand participa sambata, 15 iunie 2024, la un…

- Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalau au fost sesizați, in data de 11 iunie, la ora 8.46, prin apel la 112 despre un accident rutier care a avut loc pe bulevardul Mihai Viteazul din Zalau. La fața locului, polițiștii au constatat ca un tanar in varsta de 24 de ani, din localitatea…

- Se lucreaza intens pe Calea Victoriei din TURDA. Marți a fost așternut primul start de asfalt intre strazile Lianelor și Mihai Viteazul. „In cursul zilei de ieri, pe Calea Victoriei s-a asternut primul strat de asfalt, pe tronsonul situat intre strada Mihai Viteazul si strada Lianelor, iar in prezent…

- Schimbarile climatice sunt o realitate. Astazi, lumea este mai calda decat a fost in ultimii 2000 de ani. Intr-o atmosfera calda și prietenoasa, sala festiva a Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Turda a gazduit o activitate susținuta de Mihai Balan, fondatorul Asociației „Meteo.BN”, o entitate non-guvernamentala…

- Reabilitare și extindere parcari in cartierul Mihai Viteazul (microraionul 9). Astfel, o noua zona din Targoviște intra de astazi in reabilitare și modernizare. Potrivit primarului municipiului, Cristian Stan, este vorba despre o intervenție punctuala a administrației publice locale la blocul 1 de pe…

- Viața și cariera lui Cornel ComanNascut pe 14 iunie 1936 in Livezile, județul Vrancea, Cornel Coman a crescut intr-o familie cu o situație materiala buna, tatal sau fiind proprietarul unui magazin universal. Insa instaurarea regimului comunist a adus dificultați familiei, averea lor fiind confiscata…