- Senatorul Adrian Tutuianu, unul dintre semnatarii scrisorii prin care i se cere demisia lui Liviu Dragnea, a avut mandat din partea organizatiei judetene PSD Dambovita pentru demersul sau politic, a afirmat, miercuri, presedintele PSD Targoviste, Cristian Stan, scrie Agerpres. ''Demersul public…

- Niculae Badalau susține scrisoarea prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului. Badalau spune ca președintele PSD, fiind vulnerabil din punct de vedere juridic, dar și din cauza comportamentului sau, a atras asupra partidului oprobriul unei insemnate parți din societate.…

- In urma cu cateva minte, Liviu Dragnea a facut cateva scurte precizari dupa aparitia in spatiul public a scrisorii semnate de Firea, Stanescu si Tutuianu. Chiar daca sustine ca nu a citit in intregime “epistola” asumata public de catre vicepresedintii Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu,…

- Scrisoarea arata ca Liviu Dragnea a devenit o vulnerabilitate pentru PSD si ii cere acestuia demisia de la sefia partidului, precum si inlocuirea sa cu Viorica Dancila ca presedinte interimar. Mai jos redam textul integral al scrisorii Stimate domnule Liviu Nicolae Dragnea, Doamnelor si domnilor membri…

- Mihai Tudose, fost prim-ministru, actual deputat PSD, a confirmat luni existența scrisorii prin care mai multi membri ai Comitetului Executiv al partidului ii cer lui Liviu Dragnea sa se retraga din fruntea formatiunii politice. Tudose a spus ca nu a semnat scrisoarea doarece nu mai face parte din CEx.…

- O scrisoare a fost semnata de 28 de lideri județeni ai PSD prin care ii cer demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al PSD și din cea de președinte al Camerei Deputaților. Epistola va fi facuta publica vineri, anunța surse din partid.Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu,…

- Social democratii se reunesc in perioada 29 august - 2 septembrie la Neptun, in sedinta Comitetului Executiv National in care vor discuta, printre altele, despre scrisoarea Ecaterinei Andronescu prin care cere demisia lui Liviu Dragnea de la sefia partidului, potrivit Mediafax, care citeaza surse din…