- Adda a aruncat sageți mai mult sau mai puțin subtile, la adresa soțului ei, pe o rețea de socializare. Cantareața este suparata pentru ceva ce Catalin Rizea, concurent la „Chefi la Cuțite” nu prea i-a oferit in timpul petrecut acasa.

- Una dintre cele mai interesante rețete din primul battle ”Chefi la cuțite” sezonul 8, din punct de vedere al prezentarii, a fost aceasta rețeta de tocanița de vita și porc in țelina.

- Bucurie mare in familia Addei! Soțul ei, Catalin Rizea, a demonstrat ca deși este un bacatar amator, el chiar se pricepe la gatit. Astfel, acesta a trecut in etapa urmatoare a emisiunii „Chefi la cuțite” și a fost ales in echipa lui Catalin Scarlatescu. Iata ce mesaj i-a transmis frumoasa artista partenerului…

- Concurenții ramași in bootcampul emisiunii „Chefi la cuțite” au incercat sa gateasca preparate cat mai gustoase, pentru a demonstra ca merita un loc intr-una dintre cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu! Catalin Rizea, sotul Addei, a fost ales de…

- In ediția 27 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, concurenții ramași in competiție lupta pentru ultima șansa de-a prinde un loc in cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu!

- Timpul de gatire s-a scurs rapid și iata ca a venit momentul ca Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu sa analizeze preparatele pregatite de concurenții din etapa a doua de bootcamp! Catalin Rizea a reușit sa faca spectacol din plin!

- Una dintre marile surprize din ediția 7 din sezonul 8 „Chefi la cuțite” a fost atunci cand celebrul cuplu Adda și Catalin Rizea, de la „Asia Express”, a decis sa faca show in bucatarie!

- Stefan Banica Jr. va gati alaturi de fiul sau in noul sezon al emisiunii „Chefi la cutite“. Printre vedetele care concureazi se numara si Adda si Catalin Rizea, Mario Fresh si Adriana Trandafir.