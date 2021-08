”Cine l-a lucrat pe Cîțu?” Cum au reflectat televiziunile scandalul despre premier, prins băut la volan Antena 3 a inceput emisiunea Sinteza Zilei din prime-time despre dezvaluirile referitoare la premierul Florin Cițu cu mesajul ”Cine l-a lucrat pe Cițu?”. Minute in șir, moderatorul Mihai Gadea a insistat pe accidentele auto ale lui Ludovic Orban, mai ales cel din 2007 in care actualul președinte PNL a anunțat cu 24 de ore intarziere ca a acroșat un alt automobil. De asemenea, Antena 3 a insistat pe tema presupuselor probleme cu alcoolul ale lui Ludovic Orban, prezentand extrase din interviul acestuia la Kanal D in care a spus ca in trecut a mai consumat alcool peste limita, dar ca in prezent bea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

