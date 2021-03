Valeriu Gheorghița, coordonatorul Comitetului Național de Vaccinare, este cel care a sesizat premierul cu privire la publicarea datelor tuturor centrelor de vaccinare de catre ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Florin Cițu a trimis Corpul de Control al Guvernului peste ministrul Sanatații, fapt care a dus la un nou scandal in coaliție. Valeriu Gheorghița: “Eu nu am […] The post Cine l-a dat in gat pe ministrul Vlad Voiculescu la premierul Florin Cițu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .